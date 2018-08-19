بدوي: المعبر البري هو فرصة للترقية الإستثمارية والإقتصادية للمناطق الحدودية

أفاد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أن المعبر الحدودي هو تجسيد لقرار رئيس الجمهورية.

مشيرا إلى أن المعبر يجسد السيادة القوية التي تدفعنا لتمرير رسالة قوية لكل المستثمرين ومحركي الإقتصاد والتجارة.

والالتفاف حول المشروع وجعله حركية قوية لعلاقاتنا التجارية والإعطاء والمساهمة في الحركية الإقتصادية.

مضيفا ان فتح المعبر سوف يأتي بالخير الكبير في المجال الاستثماري بولاية تندوف، كما سيتم وضع خريطة استثمارية في الولاية.

لفتح ماجالات الإستثمار لجلب الطاقات الإستثمارية، والترقية الإستثمارية والإقتصادية للمناطق الحدودية.