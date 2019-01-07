بدوي: “المهاجرين غير الشرعيين مجرد ضحايا لوحوش بشرية تريد المتاجرة بهم”

قال وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، إن الجزائر لن تقبل الدروس من أحد مهما كانت طبيعتها ومضمونها، وستضرب بيد من حديد.

وأكد بدوي خلال اليوم الثالث من الزيارة التي قادته إلى ولاية تمنراست، “إن الجزائر تحسد على أمنها واستقرارها وما محاولات التسلل إليها إلا محاولات فاشلة لإضعافها.

كما أضاف بدوي “بلادنا سيدة في قراراتها ومهما تنامت الهجمات المسعورة عليها، خاصة ما تعلق بملف الهجرة، فهي ستضرب بيد من حديد”.

وقال بدوي “نحن نعتبر المهاجرين غير الشرعيين مجرد ضحايا لوحوش بشرية تريد المتاجرة بهم”.