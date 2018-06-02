بدوي : برنامج وطني جديد لترشيد الإستهلاك الطاقوي قبل نهاية 2030

قال نور الدين بدوي، وزير الداخلية والجماعات المحلية، إنّ مصالح دائرته الوزارية سطّرت برنامجا وطنيا لترشيد الإستهلاك الطاقوي.

باعتباره من خيارات الجماعات المحلية في إطار البرنامج الوطني أفاق العام 2030 وتجسيدها على أرض الواقع.

تحدث الوزير في كلمه له خلال أشغال ملتقى الجماعات المحلية، أنّ البرنامج سيتم العمل به بداية من السداسي الثاني من العام2018 ويمتد على مدار ثلاث سنوات.

قائلا، أنه يجب تثمين الفرص والمشاريع المحلية الصديقة للبيئة التي توجد الحلول الخاصة بالإستهلاك الطاقوي بالنسبة للإدارات، المدارس والمساجد .