بدوي: تأمين الحدود مسؤولية الجميع بما فيها البلدان المجاورة

صرح نورالدين بدوي وزيرالداخلية والجماعات المحلية والتهئية العمرانية، أن تأمين الحدود يتطلب تنسيقا دائما مع مختلف المؤسسات الأمنية والبلدان المجاورة.

وقال بدوي اليوم في حوار للإذاعة الجزائر الدولية، أننا محاطون بمخاطر الإرهاب، الذي يتعدى كل الحدود وليس له هوية أودين.

مؤكدا، أن الجزائر سخرت إمكانيات ضخمة من أجل الدفاع عن حدودها، التي تتطلب تنسيقا دائما مع المؤسسات الأمنية والبلدان المجاورة.

كما اشاد الوزير، بالمجهودات التي يقوم بها الجيش ومختلف الأسلاك الأمنية، لتأمين الحدود من التنظيمات الإرهابية.