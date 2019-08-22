بدوي: “تحديد مسؤولية تذبذب توزيع المياه مؤخرا.. وإنهاء مهام المسؤولين المحليين المقصّرين “

قرّر الوزير الأوّل نور الدين بدوي تحديد المسؤوليات بخصوص تذبذب المياه المسجل مؤخرا مع الإنهاء الفوري للمسؤولين المحليين.

وحسب الإجتماع الذي عقده رفقة طاقمه الحكومي أمس الأربعاء، فقد كلف بدوي وزير الداخلية ووزير الموارد المائية بإتخاذ الإجراءات.

وأمر الوزير بعملية تقييم لتحديد المسؤوليات بخصوص التذبذب المسجل مؤخرا في مجال التزود بالماء الشروب على مستوى بعض الولايات.

طما دعا بدوي إلى تقديم مقترحات عملية حول الإجراءات الواجب اتخاذها، مع الإنهاء الفوري لمهام المسؤولين المحليين.

خاصة الذين ثبت تقصيرهم في هذا المجال بالولايات المعنية، وهي البويرة، المدية، المسيلة، البرج، وسطيف،

من جهته كلّف بدوي وزير الشباب والرياضة بالتنسيق مع القطاعات المعنية وضع استراتيجية وطنية وخطة عمل مشتركة.

كما شدد الوزير على بعث الرياضة المدرسية والجامعية لفائدة متربصي التكوين المهني، مع إعادة إحياء التجارب الناجحة.

ودعا إلى تنظيم البطولات الجامعية والمدرسية وإنشاء الأقسام الرياضية وتنظيم مسابقات العدو على مستوى البلديات.