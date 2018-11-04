بدوي: تخصيص 10 آلاف مليار سنتيم للتنمية المحلية بالبلديات

رصدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية مبلغا مالي يقدر بـ 100 مليار دينار خصصت لمخططات التنمية بالبلدية.

وقال نور الدين بدوي وزير الداخلية والجماعات المحلية، أن الحكومة عازمة على مواصلة تدعيم البلديات لتحقيق تنمية محلية شاملة.

حيث تمنح هذه البرامج للبلدية لتمكينها من تلبية الإحتياجات المباشرة للمواطنين، خاصة مشاريع ذات طابع جواري.

على غرار مشاريع التزود بالمياه الصالحة للشرب والتطهير، التهيئة الحضرية، الطرقات والمسالك وفك العزلة.

وسمح المبلغ المخصص لهذه السنة من توفير 7 آلاف و900 مشروع، من بينها 1285 مشروع للتزود بالمياه الصالحة للشرب.

و1476 مشروع للتطهير والصرف الصحي، 1266 مشروع للطرقات والمسالك، وأكثر من ألفين مشروع للتهيئة الحضرية.

بالإضافة إلى مشاريع أخرى تتعلق بتهيئة المدارس الإبتدائية، وإنجاز الملاعب الجوارية وغيرها.