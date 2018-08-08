بدوي: تزويد كل الإبتدائيات بالطاقات المتجددة والشمسية

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أنه سيتم تزويد كل الإبتدائيات عبر الوطن بالطاقات المتجددة، وخاصة الشمسية.

مشيرا خلال زيارته التفقدية لولاية غليزان، وعقب تدشينه لمجمع مدرسي، أنه خلال ثلاث سنوات سيتم تزويد الإبتدائيات بالطاقة الشمسية.

مضيفا أن إستعمال الطاقات المتجددة ستربح ميزانية البلديات عديد المليارات، خاصة وأنها ستعرف التسيير العقلاني والترشيد في التشيير.

وهذا ما يساعد على العمل الجواري ومرافقة الخريطة المتعلقة باستغلال الطاقات المتجددة في المؤسسات التربوية وسنصل إلى المتوسطات.