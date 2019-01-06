بدوي: تشكيل لجنة وزارية خاصة بعين ڨزام ورصد 100مليار لحمايتها من الفيصانات

كشف نور الدين بدوي وزير الداخلية والجماعات المحلية، عن ايفاد لجنة وزارية تضم كل القطاعات، لتتبع الوضع في عين ڨزام على وجه الخصوص.

إلى جانب أنه تم رصد مئة مليار دينار لتجسيد مخطط وقائي، لحماية عين ڨزام من الفيصانات و السيول الجارفة، كما تعهد الوزير بتجسيد مستشفى يضم ستين سريرا في 2019 لفائدة سكان هاته المنطقة.

للتنويه تتواصل لليوم الثاني على التوالي الزيارة التفقدية التي يقوم بها نور الدين بدوي وزير الداخلية والجماعات المحلية رفقة وفد وزاري إلى تمنراست، عين قزام وعين صالح.

أين أشرف على تدشين العديد من المشاريع ووضع حجر الأساس لمشاريع اجتماعية واقتصادية أخرى.