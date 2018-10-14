بدوي :تعليمات رئيس الجمهورية تعطي الأولية في التنمية للمناطق الحدودية

قال وزير الداخلية نور الدين بدوي ان هناك 12 ولاية، 57 بلدية، 6400 كم، تلك هي حدود الجزائر القارة.

مناطق نضعها ضمن الأولويات الوطنية من أجل التنمية والتهيئة، بتعليمات من رئيس الجمهورية.

وخلال اختتام الملتقى الذي دام يومين قال بدوي ان مصالحه تعمل على السهر للإستثمار بهذه المناطق.

اعرب بدوي عن ارتياحه لما توصل إليه الملتقى الوطني حول المناطق الحدودية لفائدة الساكنة في المناطق الحدودية.

وكذا العمل على بعث التنمية من خلال إنشاء مرافق للخدمات العمومية، الصحية، الثقافية والرياضية.

كما أكد دعمه الكامل لما توصل اليه هذا الملتقى، وقال انه سيعمل على تطبيق التوصيات على أرض الواقع.

ودعا الى تكثيف الجهود المشتركة للمزيد من التنمية على الشريط الحدودي.

وابلغ بدوي المشاركين في الملتقى تحيات الوزير الأول الذي قال انه التقاه هذا الصباح، ودعمه لقرارت هذا الملتقى، ورفع كل التحديات.

واقترح بدوي وضع هيئة وطنية مكلفة بتنمية المناطق الحدودية وتهيئتها.

وندوة سنوية تكون في كل مرة في إحدى الولايات الحدودية تعمل على الحفاظ على هذه الحركية.