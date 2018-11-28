بدوي: تعميم إستعمال الطاقات المتجددة في المشاريع العمومية بداية من 2019

قال وزير الداخلية نور الدين بدوي خلال لقائه بالولاة أنه على الولاة التفكير في تنشيط مصالح الولاية.

المشاركة و إثراء أشغال الورشة الثانية، تحت عنوان” الجودة والتحول: تحديات المرافق العمومية الجـواريـة”.

فمثلا في الطاقات المتجددة اعتبر بأن الاقتراحات لا بد ان تكون في مستوى التحديات.

ففي 2015 كان هدف الجزائر في استعمال 27 بالمائة من الطاقات المتجددة في يوميتنا.

كالمدارس والأماكن العمومية والإدارات، رغم انه تتوفر الجزائر على كل الامكانيات للوصول الى الهدف.

لكن الكثير من القطاعات والبلديات لم تطبق التعليمات و الوزارة لا تقدر الخروج من دفاتر الشروط.

فلا بد أن تطبق كل القطاعات والهياكل العمومية استعمال الطاقات المتجددة.

ولا بد من تطبيق دفاتر الشروط التي تضمن تطبيق كل القطاعات لتعلمية استعمال الطاقات المتجددة.

واعطى مثال انه عندما تحدثنا عن استعمال المساجد للطاقات المتجددة قال البعض انه اعداء الدين.

وقال الوزير للولاة انه لا بد من استعمال الطاقات المتجددة تنفيذا لدفتر الشروط حسب طاقات كل ولاية.

وانه الكل تطبيق هذا فبداية من 2019 أي مدرسة او جامعة او مرفق عمومي لا بد ان يستعمل الطاقات المتجددة.