بدوي: تفعيل اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المتنقلة عبر المياه

صرح نور الدين بدوي، وزير الداخلية والجماعات المحلية، أنه وحفاظا على الصحة العمومية تم اتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الخصوص.

وقال أنه تم تفعيل اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المتنقلة عبر المياه وكذا اللجان العملياتية المركزية والمحلية المرتبطة بها.

وشدد وزير الداخلية على ولاة الجمهورية، ضرورة المتابعة والمرافقة الدائمة مع الحرص بمعية البلديات إلى تعزيز دور مكاتب النظافة خلال موسم الإصطياف.

وتحدث الوزير، على أن الجماعات المحلية مدعوة للحفاظ على الصورة الجمالية للمدن الساحلية وهذا من خلال القضاء على المفرغات العشوائية.

مع القضاء على النقاط السوداء التي تكون مفرغا للمياه القذرة عن طريق توفير المصبات وإنجاز محطات تصفية المياه المستعملة.

وفي إطار التقليل من التسممات الغذائية، قال بدوي إنّ الجماعات المحلية مطالبة بتشديد الرقابة على المحلات التجارية والمطاعم خلال الصيف.