بدوي: “تنصيب اللجنة الإقتصادية الجزائرية اليابانية قريبا”

أكد الوزير الأوّل نور الدين بدوي بـ”يوكوهاما”، أن الدور المستقبلي للجزائر في القارة الإفريقية محوري هام ورئيسي.

جاء هذا في تصريح للصحافة عقب المحادثات التي جمعته برئيس الوزراء الياباني شونزو آبي.

وأضاف الوزير، أن الجزائر تعتبر بمثابة بوابة أساسية للقارة الإفريقية بالنظر إلى تجربتها وجسورها الممدودة مع كل البلدان الإفريقية.

وأفاد بدوي بأن الجزائر ساهمت في تكوين المورد البشري الإفريقي وتساهم في انشاء شراكات فعلية وعميقة لدعم التنمية في القارة.

كما أن حضور الجزائر في مثل هذه المناسبات هو تأكيد على المضي بالقارة قدما إلى ما يطمح إليه كل الأفارقة.

من جهة أخرى أكد الوزير أن مستقبل العلاقات الجزائرية اليابانية زاهر من منطق التعاون الموجود.

وأبرز بدوي أن الإرادة القوية للإرتقاء به إلى مستويات أعلى تخدم البلدين وتخدم الحركية الجديدة التي تعرفها الجزائر.

وأكد بدوي على الإرادة القوية للدولتين للرقي بهذه العلاقات خاصة في الجوانب الإقتصادية، مبرزا أن هناك تجارب بين البلدين أعطت ثمارها.

وأوضح الوزير الأول، بأن المحادثات تناولت آليات التعاون، مؤكدا على ضرورة الإسراع في تنصيب اللجنة الإقتصادية بين البلدين لتنطلق في أشغالها.