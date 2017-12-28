بدوي :” تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية لا تعترضها صعوبات مالية”

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، اليوم، أنّ تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية لا رجعة فيها

ولا تعترضها صعوبات مالية”.

بدوي وفي رده على سؤال للنائب حكيم بري خلال أشغال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم بخصوص ترقية دائرة بريكة بولاية باتنة

إلى ولاية منتدبة في إطار التنظيم الإداري الجديد، أن” تنفيذ القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية لا رجعة فيها”.

ولا تعترضها صعوبات مالية أو صعوبات أخرى” بما في ذلك ” القرار الذي أقره الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2015 ،

والمتعلق بتنظيم إداري جديد لمناطق الجنوب والهضاب العليا” .

وأوضح أنّ هذا القرار هو من “ضمن الأولويات في إطار خطة وطنية تنموية متكاملة”.