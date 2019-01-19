بدوي : جهود السلطات وحدها لاتكفي للحد من”الحرقة”

أوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، أن الجزائر منذ بداية الألفية عملت على التكفل بظاهرة “الحرقة”.

وهذا من خلال سلسلة من الإجراءات، حتى يكون هناك ضمان أحسن للتحكم في هذه الظاهرة السلبية.

غير –يضيف الوزير- أن هناك عوامل متجددة ومتشابكة جعلتها تتفاقم سنة بعد سنة، تجعل من الأهداف المرسومة لمعالجتها أكثرا تعقيدا.

وطالب بدوي ببذل المزيد من الجهود لأن السلطات لوحدها لا تكفي، وعلى الجميع تظافر الجهود.

والتكاتف معا من أجل وضع حد لظاهرة “الحرقة”، ولا يمكن معالجة هذه الظاهرة، إلا بمقاربة شاملة يكون لكل طرف دوره.