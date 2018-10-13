 بدوي : دراسات  على المستوى المركزي والمحلي لمعالجة إختلالات المناطق الحدودية

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أن مصالح الوزارة أعدت دراسات في تنمية المناطق الحدودية مع الشركاء محليا ومركزيا.

واضاف ، أن الحكومة تقف اليوم وقفة تأملية من أجل معالجة الإختلالات وصياغة التوازن وتحقيق الإمتدادات مع دول الجوار.

وخلال ملتقى بخصوص تهئية المناطق الحدودية، اوضح وزير الداخلية ، مناطق الحدود تطرح لنا رهانات التهريب والصراعات المسلحة.

وعليه وجب من مصالح الدولة ، القيام بان تصبح مناطق تواصل وتناسق في كل المجالات.

مبرزا أن مواطني المناطق الحدود مدعوون على الجمع ما بين الأطراف وتحقيق الآفاق على هامش الجهد وتحقيق الأهداف المرجوه.