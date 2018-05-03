بدوي: دسترة حرية الصحافة تضمن حقوق الصحفيين

قال وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أن دسترة حرية الصحافة تضمن حقوق الصحفيين وتفتح المجال للعمل بكل حرية.

وأضاف على هامش الإحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، أن الإحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة هو محطة من محطات.

عديدة شهدها التاريخ في مسار الإعلام بفضل الإنفتاح والدعائم المؤسسة لها ماسمح بتحقيق وتكريس ثقافة الرأي الآخر.

وأضاف أنه بفضل تعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من أجل تعزيز الدور الفعال لأسرة الإعلام التي ترقى يوما بعد يوما.

بالإضافة إلى مرافقة الصحافة للإرتقاء بها من جهة والإستماع إلى إنشغالات المواطن ونقلها بكل صدق ومصداقية.

مؤكدا بأن الجزائر أحوج إلى تكاثف جهود الجميع نتيجة التحولات الراهنة التي يشهدها العالم.

داعيا الإعلاميين إلى نقل صورة الجزائر الحقيقية الآمنة والمستقرة جزائر واحدة وموحدة تصبو إلى غد أفضل بفضل أبنائها وبناتها.