بدوي: دورة تكوينية ثانية لتكوين المكونين

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أنه تمت برمجة دورة تكوينية لتكوين المكونين لمدة 9 أسابيع.

مضيفا أن كوكبة من الإطارات يشرفون على التكوين، ولمساعدتهم برمجنا دورة تكوين للمكوينن لفائدة الجميع على المستوى الوطني.

من أجل تزويدهم بتقنيات التكوين ، والإهتمامات المشتركة للجماعات المحلية كمرحلة أولى، تمتد لـ 9 اسابيع من أجل التسيير المحلي.

مفيدا بأنه ستلحقها دورات أخرى لتبادل الخبرات والممارساتية للمنتخب وتحسين خبرتهم لتسيير الشؤون المحلية لضمان تفاعل أحسن للمشاركين.

مؤكدا أن هذه الدورة هي فرصة سانحة لترقية التكوين الجواري للمنتخبين المحليين، الذين ضحوا لاستمرار الدولة.

وحمل مشعل التنمية على مستوى البلدية لخدمة الوطن والمواطن في ربوع الوطن.