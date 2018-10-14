بدوي: “رئيس البلدية في قلب معادلة التنمية.. وعليه أن يكون فاعلا في طرح الحلول”

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أن رئيس البلدية هو في قلب معادلة التنمية، معترفا بوجود نقائص، وواعدا بتجاوزها.

وقال بدوي اليوم الأحد: “النقائص تختلف من بلدية إلى أخرى، لذلك هناك مجهود إضافي يجب أن يبذل، رؤساء البلديات هم من يبحثون عن المستثمرين، هذه الرؤية التي نريدها مستقبلا”.

وأضاف: “رؤساء البلديات هم من يعلمون عدد البطالين في بلدياتهم، لذلك نريد لرئيس البلدية أن يكون فاعلا في طرح الإنشغالات لكن أيضا فعال في طرح الحلول”.

وتابع: “صحيح يوجد نقائص لكن سيتم تجاوزها، سيكون هناك 3000 آلاف حافلة جديدة للنقل المدرسي السنة المقبلة”.

وقال أيضا: ” حنا نهدرو بزاف، لكن نقل مدرسي، ولكن مطعم، نحن نعلم حجم الثقل الملقى على عاتقكم”

وأردف: ” علينا إعطاء رسالة قوية أننا مرافقون بمعيتكم، ما نديروش حاجة بلا بيكم، أنتم القاضي الأول على مستوى بلديتكم”