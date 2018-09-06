بدوي: رفع التجميد عن 1200 مشروع تربوي

قال وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أن رئيس الجمهورية قد رفع التجميد في قطاع التربية، وتم تسجيل 1200 عملية.

مشيرا خلال ندوة صحفية أن 1200 عملية مست قطاع التربية، حيث تم وضع ميكانيزمات عملية متعددة القطاعات هدفها رفع التحدي.

للتأهيل في مجال الإنجاز أين تم خلال السنة الجارية إستقبال 84 إبتدائية جديدة و44 مطعم مدرسي، و41 متوسطة و32 نصف داخلية.

بالإضافة إلى 38 ثانوية جديدة و31 مؤسسة نصف داخلي.

مفيدا بأن اللجنة التي عملت على التحضير للدخول الجامعي والتكوين المهني قامت بإعطاء الأولوية للطور الإبتدائي.

أين تم تسجيل 5143 عملية سنة 2017 وهناك عملية لتأهيل 2125 لا تزال جارية على مستوى الولايات.

كما تم تسجيل 6926 عملية لتأهيل المدفآت ومكيفات الهواء بمختلف المؤسسات الإبتدائية، منها 2786 عملية لا تزال جارية.