بدوي: سنعمم التنمية المحلية بالجنوب والهضاب العليا

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، على ضرورة إعطاء أهمية قصوى لتسريع وتيرة التنمية بالجنوب والهضاب العليا.

وأوضح بيان للوزارة، أن وزير الداخلية ترأّس لقاءا جمعه بالإطارات المركزية خصص لمناقشة ملفات هامة.

على غرار إنشاء المناطق الصناعية والمناطق الصغيرة للنشاطات، وبرنامج صندوقي الجنوب والهضاب العليا، وتنمية المناطق الحدودية.

إلى جانب تقرير اللجنة الميدانية لمعاينة خسائر الفيضانات الأخيرة وعمل اللجنة القطاعية المكلفة بمعاينة وضعية الشواطئ الممنوعة للسباحة.

وفيما يتعلق بوضعية برنامج صندوقي الجنوب والهضاب العليا، أكد الوزير على ضرورة إيلاء أهمية قصوى لتسريع الوتيرة التنموية بهذه المناطق.

لاسيما في الجنوب الكبير تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة القاضية بتعميم التنمية المحلية.

من خلال تكثيف التنسيق على المستويين المركزي والمحلي قصد تحديد الأولويات بخصوص المشاريع الجوارية.

التي تكتسي أهمية بالغة في يوميات المواطنين والتي ستستفيد من تمويل في إطار هذا البرنامج.

وفيما يخص تنمية المناطق الحدودية دعا الوزير إلى ضرورة تكثيف التعاون مع دول الجوار بإضفاء ديناميكية على ميكانيزمات التعاون.

وتطويرها لاسيما في مجالات الأمن والتكوين وضرورة التنسيق التام مع الجهات المعنية، خاصة الجيش الوطني الشعبي.

وأعلن بهذا الخصوص عن عقد لقاء وطني خاص بتنمية المناطق الحدودية يعنى بدراسة مختلف الأبعاد التنموية بها.