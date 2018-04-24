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بدوي: سنعيد إحياء السياحة في الجنوب بتعليمات الرئيس

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بدوي: سنعيد إحياء السياحة في الجنوب بتعليمات الرئيس
بقلم إيمان ض

قال وزيرالداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أنّ قطاع السياحة في الجنوب وخاصّة تمنراست هي أولوية الحكومة من منطلق تعليمات الرئيس بوتفليقة.

وأكّد بدوي من تمنراست أنّه في إطار العمل الحكومي سنساهم في إتخاذ الإجراءات لإعادة الحياة للسياحة في الولاية.
وعلى مستوى الجنوب بالتنسيق مع وزارة السياحة من خلال دراسة الإقتراحات ونعمل تحت إشراف الوزير الأول أحمد أويحي وتجسيدها على أرض الواقع .
لأنّ نجاح السياحة يجب النظر إاليه نظرة تشاركية.من خلال وضع ميكانيزمات لإعادة الحركية السياحية لهذه الولاية.
مؤكّدا بأنّ قطاع السياحة مسير من طرف ابن المنطقة ويمكن أن يساعدنا في التكفل بالكثير من الإشكاليات المقترحة.

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