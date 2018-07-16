بدوي: “سنواصل ترحيل المهاجرين غير الشرعيين ومكافحة شبكات الإتجار بالبشر” 

صرح نور الدين بدوي، وزير الداخلية والجماعات المحلية، على أنّ الإجتماع الوزاري الخاص باللجنة الحدودية الجزائرية النيجيرية خلص إلى عدة توصيات.

قائلا، أن الجزائر كدولة حدودية للنيجر ستساهم في تعزيز عمل الشرطة النيجيرية، مع تكثيف العمل الثنائي للمصالح الأمنية عبر الحدود.

واضاف، أن الإجتماع خلص إلى ضرورة تبادل المعلومات بغية تفكيك شبكات تهريب البشر.

وكشف بدوي، على أن ولاة الجزائر ونظرائهم من النيجر، مطالبون بتحقيق نتائج تكون في مستوى تطلعات الشعبين خاصة المناطق الحدودية.

وأشار أن البلدين ملزمان بتعيين ممثلين عن كلتا الوزارتين مكلفين بمتابعة وتنفيذ توصيات اللجنة الحدودية.

مؤكدا في ذات السياق، أنّ الجزائر ستواصل عملية ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم.