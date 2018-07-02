بدوي : سيتم القضاء على كل الشاليهات بإليزي

صرح وزير الداخلية والتنمية لمحلية نورالدين بدوي اليوم الإثنين من عين أمناس أنه تم إتخاذ قرار بالقضاء على الشالهيات .

وقال الوزير انه قد تم توكيل الوالي بما يؤهله له القانون أن يترأس لجنة ممثلة بها كل المصالح التابعة للوزارة.

من اجل القيام وفي اسرع وقت ممكن بإعطاء عقود ملكية لكل الساكنين في تلك الشاليهات.

وهذا بكل من منطقة جانت أين أمناس وبرج أعمر دريس ودبداب.

وكشف بدوي خلال إجتماعه بالمجتمع المدني للولاية أنه تعهد بزيارة كل البلديات المتواجدة بالولاية.

من اجل السماع لإنشغالاتهم والعمل على دفع التنمية بالمنطقة إلى الامام .

وأضاف الوزير إننا عازمون بقوة على ان نقوم بالمسؤولية التي حبانا الله بها وعلى الثقة التي وضعها فينا رئيس الجمهورية .

وهذا من اجل التواصل مع المواطنين أينما كانوا وفي ابعد نقطة من التراب الوطني.