بدوي: شراكة بين القطاعين العام والخاص في المجال الفلاحي

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أن الدولة تطمح لشراكة بين القطاعين العام والخاص في المجال الفلاحي قصد الحصول على إقتصاد ديناميكي.

وهذا بتوفير كل الإمكانيات من أجل رفع التحديات قصد بلوغ الأهداف التي تسعى فيها الدولة لخلق تنوع إقتصادي حيوي.

ودعا بدوي الشباب الراغبين في الإستثمار التعرف على الإستراتيجية التي سطرتها الحكومة في هذا المجال.

مشيرا إلى أن الديناميكية الإقتصادية المنتهجة في المجال الفلاحي خاصة للمنتوجات الوطنية، ستجعل الدولة قادرة على تسويق المنتجات بالكمية والتنافسية للخارج.

بدوي أشار إلى أن الحكومة عازمة على جعل ولايات الهضاب العليا ترفع التحديات من خلال جملة من الإمتيازات لمواصلة مجهودات المناطق.

في سبيل رفع التحديات في الحقل الفلاحي خاصة ما يتعلق بتربية المواشي.