بدوي: عازمون على مواصلة الدعم لولاية سعيدة لرفع التحديات

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية ، نور الدين بدوي، اليوم الثلاثاء بأننا جئنا إلى ولاية سعيدة حاملين رسالة الرئيس بوتفليقة، إلى كل أهالي الولاية.

مفادها مواصلة العزم على العمل بالتوجيهات ومرافقة ومواصلة هذا الدعم والمرافقة لرفع مختلف تحديات هذه الولاية المجاهدة.ولاية الشهداء والرجال.

وقال بدوي خلال لقائه مع مختلف فعاليات المجتمع المدني، أن من هذا المنطلق يجب علينا العمل كإدرايين ومسؤوولين على المستوى المحلي أو المركزي من بلديات ودوائر لمواصلة العم لرفع التحدي.

في نفس السياق رفع بدوي كلّ التحية والتقدير، إلى سيد أحمد بن دغري الذي وضع لبنات المدرسة الوطنية للإدارة.

وسمح للطلاب من استنباط المعارف وتأطير الأساتدة من خلال هذه المدرسة للوصول إلى ما وصلنا إليه اليوم، موجّها له تحية إجلال وتقدير.

مضيفا بأن، هذا التقدير لهذا الرجل يجعلنا في مستوى أكثر مسؤولية.