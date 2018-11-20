بدوي: على المسؤولين المحليين فتح قلوبهم قبل مكاتبهم للمواطن

حث وزير الداخلية نور الدين بدوي المسؤولين المحليين بفتح قلوبهم قبل مكاتبهم للإصغاء للمواطن، وأخذ إنشغالاته بعين الإعتبار والعمل بلا هوادة للتكفل بها.

وكتب بدوي في تغريدة له على صفحته الرسمية في تويتر:إننا نسعى عبر صفحات التواصل الاجتماعي بإبلاغكم المتواصل، مواطنين، صحفيين، موظفين ومنتخبين.

بما نقوم به لصيانة أمن وسلامة مواطنينا وبلوغ ما نطمح إليه جميعا من إدارة عصرية تعتمد على النوعية في آدائها.

وأقاليم جاذبة إقتصاديا تشجع روح المبادرة، كونكم شركاء فعليين في تجسيد هذه النظرة.

كما نصغي باهتمام لاقتراحاتكم التي نعتمد عليها لنرقى بأدائنا.

واضاف بدوي أن المواطن في قلب ما تقوم به الحكومة و لعل فتح قنوات الإتصال لأساس أنسنة العلاقة بين الإدارة والمنتخبين.

وشكر بدي المواطنين و المسؤولين على تتبعهم وتفاعلهم، تشجيعاتهم ونقدهم البناء.

بلغ عدد المشاركين مع وزير الداخلية في صفحات التواصل الاجتماعي 112 ألف مشارك.

وضمت صفحة بدوي على فايسبوك 100 ألف متتبع وعلى تويتر 12 ألف مشارك.