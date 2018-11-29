بدوي: على الولاة أن يتولوا توجيه مكاتب الدراسات

قال وزير الداخلية نور الدين بدوي انه على الولاة ان يتولوا توجيه مكاتب الدراسات في ولايتهم.

كما لا بد على الولاة ان يلعبوا دورا مهم في تطبيق سياسة الحكومة في الانتقال من المركزية الى الحكم الجهوي.

وذالك بممارسة صلاحيات الولاة في الاطار القانوني وفي كل الميادين ، الاقتصادية والاجتماعية.

وخلال اختتام لقاء الحكومة و الولاة قلا بدوي انه لا بد للولاة ان يطبقوا القرارات المركزية.

وفي جوابه على سؤال “النهار تي في” قال بدوي ان الوزير الاول تطرق الى قضية هامة.

وقال ان الاستثمارات التي قامت بها الجزائر في كل المجالات و خاصة الاقتصادية.

وعن مواد البناء و السلع التي انخفض سعرها في السوق الوطنية، نتيجة الاستثمارات في المجال.

فمثلا كنا ننجز المتر المربع لمشروع ثانوية بـ 20 ألف دينار فلا بد الان ان نخفض التكلفة لأن أثمان مواد البناء انخفضت.

كما تطرق إلى دفتر الشروط الذي قال ان لا بد ان تتلائم مع المعطيات الجديدة.

واردف انه لما تجمد مشاريع بقرار من السلطات العمومية لمدة سنتين او 3 سنوات.

فان قيمة الغلاف المالي للمشروع وعادة احيائه من جديد تتطلب اعادة النظر في الاسعار.

كما ان هناك اسببا اخرى من بيتها عدم المرافقة الجيدة للمشاريع.

وحتى السلطات العمومية عندها مسؤولية في اعادة النضر في الاسعار.

فالمير و رئيس الدائرة و الوالي لا بد ان يرافقوا المشاريع حتى لا ترتفع اسعارها.