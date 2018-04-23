بدوي غدا في تمنراست لتدشين عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة 

يشرع غدا الثلاثاء وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي بزيارة عمل وتفقد بتكليف من رئيس الجمهورية لتمنراست .

حيث سيتم تدشين عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة تخص تموين سكان المدينة بالغاز الطبعي بعد انجازشبكة تمتد على طول530 كلم.

وسيرافق بدوي خلال هذه الزيارة وزير الطاقة, مصطفى قيتوني و الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عبد المومن ولد قدور.

اين سيتم تموين سكان مدينة تمنراست بالغاز الطبيعي بعد إنجاز شبكة نقل تمتد على طول 530 كلم إنطلاقا من منطقة عين صالح.

وهذا بعد استكمال كل الأشغال المتعلقة بإعادة تركيب مخفضات ضغط الغازلفائدة 2.200زبونا.

والذين يستفيدون حاليا من شبكة التموين بغازالبروبان انطلاقا من محطتي غازالبروبان في كل من “تافسيت” و “قطع الواد” بعاصمة الولاية.

كما كلف المشروع الربط بالغاز الطبيعي 22 مليار دج وإنطلق في 2014

ويضم شبكة نقل بطول 530 كلم 80 بالمائة منها على طول الطريق الوطني رقم 1.

وشبكة توزيع بطول 356 كلم داخل النسيج العمراني لمدينة تمنراست وتوفر سعة تقدر ب 700 مليون متر مكعب سنويا.