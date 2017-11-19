بدوي: فيديوهات اليوتيوب عشية الانتخابات هي طريق لجلب الانتباه

رد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي،على الفيديوهات التي ينشرها بعض الشباب على اليوتيوب والتي تحث على مقاطعة الانتخابات.

في تصريح للإذاعة الوطنية،اليوم، أكد بدوي أن هذه الفيديوهات هي طريقة لجلب الانتباه. وأضاف نحن نحترم كثيرا أبناءنا الناشطين ونأمل في المشاركة بشكل إيجابي.

كما أكد الوزير أن قطاعه على استعداد تام للانتخابات المحلية والولائية، ويتم العمل على مشاركة النساء أكثر .

وأشار إلى أنه تم إحصاء مليون وثلاثة مئة مسجل في القوائم الانتخابية.

و تم تسجيل زيادة في القوائم المقدمة من طرف المنتخبين في المحليات قدرت بـ 10 بالمائة.

أوضح بدوي أن من بين مهام اللجنة المختلطة بين وزارة الداخلية والهيئة العليا لمراقبة الانتخابات الاستماع لانشغالات الأحزاب.

وفيما يخص عزوف المواطنين على الانتخابات، قال الوزير أنها ظاهرة لا تخص الجزائر بل مطروحة في كل العالم.

إستحداث بطاقة انتخاب بيوميترية

أكد وزير الداخلية نور الدين بدوي أن وزارته بصدد التحضري لاستحداث بطاقة انتخاب بيوميترية.

وأعلن أن عدد بطاقات التعريف البيومترية التي تم توزيعها قدر بـ 11 مليون بطاقة، وستتم العملية كليا في 2018.