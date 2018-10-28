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بدوي في زيارة رسمية إلى قطر

الوطني
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بدوي في زيارة رسمية إلى قطر
بقلم مصطفى.ق

يزور بداية من اليوم وزير الداخلية نور الدين بدي دولة قطر بدعوة من سعادة الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.

بدوي سيكون على رأس وفد جزائري للمشاركة في معرض “ميليبول قطر”، الفعالية الدولية الرائدة بمجال الأمن الداخلي والدفاع المدني.

ونشر نور الدين بدوي على صفحته الرسمية في تويتر:

بدعوة من نظيري القطري، سعادة الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.

أتنقل اليوم إلى دولة قطر على رأس وفد جزائري للمشاركة في معرض ’ميليبول قطر‘.

الفعالية الدولية الرائدة بمجال الأمن الداخلي والدفاع المدني.


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