بدوي في زيارة رسمية إلى ولاية سطيف بداية من الغد

إبتداءً من يوم الغد إن شاء اللّه، سأقوم بزيارة عمل و تفقد تدوم ثلاثة أيّام بولاية سطيف، أين سأقف على وتيرة تقدّم العديد من المشاريع التّنمويّة و الجواريّة بمختلف بلديّات الولاية.

Publiée par ‎نور الدين بدوي Noureddine Bedoui‎ sur samedi 5 mai 2018