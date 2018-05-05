بدوي في زيارة رسمية إلى ولاية سطيف بداية من الغد

الوطني
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بدوي في زيارة رسمية إلى ولاية سطيف بداية من الغد
بقلم مصطفى.ق

يبدأ غدا الأحد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي زيارة تفقدية الى ولاية سطيف.

وأعلن بدوى على صفحته الرسمية على تويتر أنه سيقوم بزيارة عمل وتفقد تدوم ثلاثة أيّام بولاية سطيف.

أين سيقف على وتيرة تقدّم العديد من المشاريع التّنمويّة والجواريّة بمختلف بلديّات الولاية.

إبتداءً من يوم الغد إن شاء اللّه، سأقوم بزيارة عمل و تفقد تدوم ثلاثة أيّام بولاية سطيف، أين سأقف على وتيرة تقدّم العديد من المشاريع التّنمويّة و الجواريّة بمختلف بلديّات الولاية.

Publiée par ‎نور الدين بدوي Noureddine Bedoui‎ sur samedi 5 mai 2018

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