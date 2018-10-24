بدوي في زيارة ميدانية إلى ولاية بسكرة غدا

يقوم غدا الخميس وزير الداخلية بزيارة ميدانية الى ولاية بسكرة حسبما نشر نور الدين بدوي في صفحته الرسمية على الفايسبوك.

ونشر بدوي: في إطار تجسيد برنامج فخامة رئيس الجمهورية، خاصة في جانبه المتعلق بملف السكن.

أتنقل غدا الخميس إلى ولاية بسكرة رفقة وزير السكن و العمران و المدينة و وزير المجاهدين.

فبعد عمليات توزيع السكنات عبر التراب الوطني التي أُعطي إشارة إنطلاقتها من الجزائر العاصمة والمدية.

ستشهد عاصمة الزيبان العملية الثالثة بتوزيع أزيد من 80 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ عبر 48 ولاية.