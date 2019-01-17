بدوي: قانون الجماعات المحلية سيوسع صلاحيات المجلس الشعبي البلدي 

قال وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أن قانون الجماعات المحلية على مستوى الأمانة العامة وسيوسع من صلاحيات الأميار.

مشيرا خلال ندوة صحفية على هامش الإحتفال باليوم الوطني للبلدية، أن البلدية هي في قلب كل التحولات والطموحات.

التي تعرفها الجزائر، خاصة وأنها لعبت دورا أساسيا في المرحلة الصعبة التي مرت بها الجزائر وأثناء العشرية السوداء.

مؤكدا أن الجماعات المحلية قدّمت رجالا ونساء وشهداء للوطن، كما أن الجزائر تفتخر بتكريس اليوم الوطني للبلدية.

لأنها الوسيلة الاقرب من المواطن الذي يمكنه التعرف على مهام البلدية ومنتخبيها لرفع التحديات.