بدوي: قطعنا شوطا كبيرا في الرقمنة وتجاوزنا الفجوة الرقمية

صرح وزير الداخلية، نور الدين بدوي، أن قطاع الرقمنة في الجزائر قطع شوطا كبيرا، استطاعت من خلاله تجاوز الفجوة الرقمية.

وخلال إفتتاح الندوة الوطنية للمرصد الوطني للمرفق العام، بالتعاون مع المدرسة الوطنية للإدارة، اليوم السبت.

حول موضوع “جودة المرفق العام ” كيف يمكن للإدارة أن تحسن أساليب و آليات خدماتها الإدارية والتسييرية ليستفيد منها المواطن”.

قال بدوي إن الجزائر، استطاعت ان تلتحق بالتطور المشهود الذي تعرفه الدول المتقدمة، في قطاع الرقمنة.

وأضاف أن بعض الوزارات والقطاعات احدثت تقدما وزخما كبيرا في هذا المجال، داعيا باقي القطاعات، الالتحاق بالركب.