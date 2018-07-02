بدوي : لا ننسى حادثة تيقنتورين والجزائر تعمل لإنجاز مشاريع هامة بالمنطقة  

قال وزير الداخلية، نور الدين بدوي، اليوم الإثنين، إنه لا يمكن نسيان حادثة تيقنتورين، لكن الجزائر تعمل على بث مشاريع إستراتيجية وهامة بالمنطقة.

وهو الأمر الذي يؤكد أنّ الجزائر لا ولن تنحني، يضيف بدوي.

وكان بدوي اليوم دشن رفقة وزير الطاقة، والمدير العام لمجمع “سوناطراك”، مصنع زيادة ضغط الغاز.

وأكد الوزير أن هذا الإنجاز أكبر دليل على أن إن أميناس في قلب الاستراتيجية الوطنية، بل هي قلبها النابض.

ولهذا الرئيس يشدد على ضرورة تنمية المنطقة عن طريق هذه المشاريع، لسد إحتياجات إقتصادنا الوطني من الطاقة، خاصة بالجنوب.

مشيرا الى أن هذه المشاريع هي تحدي للدولة، ومكاسب لأهالي منطقة دبداب وإين أميناس التي أصبحت قطبا إقتصاديا هاما.

وأوضح بدوي أن هذا المشروع كلف 64 ألف مليار.