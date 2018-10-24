بدوي: “لن ندخر أي جهد في التكفل بمطالب الحرس البلدي”

أخبار الجزائر
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بدوي: “لن ندخر أي جهد في التكفل بمطالب الحرس البلدي”
بقلم نسرين محفوف

قال وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية ، نورالدين بدوي ، مساء الثلاثاء ، إن الدولة لن تدخر أي جهد فيما يخص مواصلة التكفل بمطالب الحرس البلدي.

وفي اللقاء الذي جمعه مع ممثلي الحرس البلدي للولايات الثمانية و الأربعين و ذلك بحضور اطارات مركزية عن دائرته الوزاريةـ سجل بدوي عرفان الدولة الجزائرية اتجاه أفراد هذا السلك، الذين لبوا نداء الواجب.

كما شكل هذا اللقاء سانحة أكد خلالها الوزير على ضرورة مد جسور الحوار في كل المستويات و بصفة متواصلة و دائمة، مع ممثلي سلك الحرس البلدي، بالإضافة إلى الاستماع و التكفل بصورة فعالة لانشغالاتهم.

وقد عبر ممثلي الحرس البلدي عن عرفانهم للجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية للتكفل بمطالبهم.


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