بدوي لولاة الولايات الساحلية  : عليكم بإخلاء المراكز الشبانية لإستقبال شباب الجنوب 

وجّه وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، تعليمات لولاة الجمهورية بالولايات الساحيلية، يدعو من خلالها إلى ضرورة استعادة مراكز الشبانية وتسخيرها لاستقبال شباب الولايات الجنوبية و الهضاب العليا خلال موسم الاصطياف.

وزير الداخلية وفي رده على مداخلة مديرة الشباب سامية بن مغسولة بوزارة الشباب والرياضة ،خلال اللقاء الوطني للتحضير للموسم الاصطياف، قال إنه منموع منعا بات تسخير المراكز الشبانية والترفيهية في غير اطارها القانوني.

داعيا جميع ولاة الجمهورية إلى تسخير هذه المراكز في اطارها القانوني، وفتحها خلال موسم الاصطياف لإستقبال شباب الجنوب و الهضاب العليا.

وفي هذا السياق قال الوزير :”أطلب من كل الولاة إلغاء كل النشاطات الغير مرتبطة بالاطار القانوني للمراكز الشبانية،وتسخيرها لاستقبال شباب الجنوب”.