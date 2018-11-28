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بدوي: من غير المعقول أن يدرس أبناؤنا في مؤسسات مهترئة

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بدوي: من غير المعقول أن يدرس أبناؤنا في مؤسسات مهترئة
بقلم نسرين محفوف

أعاب وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، اليوم الأربعاء، ظروف تمدرس التلاميذ في مؤسسات تفتقر لأدنى شروط التمدرس.

وقال خلال أشغال لقاء الحكومة بولاة الجمهورية ” من غير المعقول أن يدرس أبناؤنا في عصر الحداثة والتطور بمدارس تفتقر لأدنى شروط التمدرس.”

وأكد عمل قطاعه الدؤوب للوصول إلى مدرسة إبتدائية نموذجية، ووضع برنامج إستعجالي مدته 3 سنوات للتكفل بالمدارس.

وأضاف في هذا الشأن ” من غير المقبول أن تفتقر مدارسنا لساحات رياضة عصرية وأقسام تحتوي التدفئة ومطاعم تقدم خدمات ووجبات ذات نوعية.”

ودعا الولاة بهذا الصدد، جعل المدارس النموذجية أولوية أولوياتهم.


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