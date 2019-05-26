بدوي : نحو إنشاء هيئة وطنية للطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية

درس المجلس الوزاري المنعقد اليوم برئاسة الوزير الأول نور الدين بدوي ملف إنشاء الهيئة الوطنية للطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية.

وحسبما جاء في بيان لمصالح الوزارة الأولى، أكد بدوي في مداخلته خلال الاجتماع أن:”ملف الطاقات المتجددة يعد أولوية

وطنية وأن بلادنا قد بدأت خطواتها الأولى في تجسيد انتقال طاقوي”.

هذا الاخير الذي لم يحقق بعد الوتيرة المطلوبة والتنسيق الفعال، حسبه.

وحسب بدوي، فإن إنشاء وتنصيب هذه اللجنة بات أمرا حتميا بالنظر إلى المقدرات الهائلة التي تحوز عليها البلاد في مجال الطاقات المتجددة.

وكذا الخبرات الشابة من خريجي المعاهد والمدارس الوطنية سواء الناشطة داخل الوطن أو خارجه.