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بدوي: نعمل على تكريس المساواة و تكافؤ الفرص بين الجنسين

الوطني
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بدوي: نعمل على تكريس المساواة و تكافؤ الفرص بين الجنسين
بقلم مروة عيجاج

أكد وزير الداخليةوالجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أن الملتقى يهدف إلى تعميق التفكير، لتكريس المساواة، وتكافؤ الفرص بين الجنسين.

وقال الوزير، في كلمة إفتتاحية خلال أشغال الملتقى الدولي لمشاركة المرأة في مجال السياسي اليوم، أن التجربة التي قادتها الجزائر بفضل حكمة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة،

مكنت من بروز نماذج نسائية ناجحة، من خلال تحقيقهن أعلى درجات الأداء في التسيير للشأن المحلي، ما سمح بالرفع من نسبة تمثيلها على المستوى المحلي إلى 30 بالمائة.

حيث يعد تعزيز حقوق المرأة وتعزيز تمثيلها على المستوى الهيئات المنتخبة كشرط أساسي للتمنية المستدامة.

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