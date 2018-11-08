بدوي: هناك 50 رئيسة دائرة عبر الوطن منهن 15 تم ترقيتهم في الحركة الأخيرة

كشف وزير الداخلية نور الدين بدوي ان هناك 50 رئيسة دائرة عبر الوطن منهن 15 تم ترقيتهم في الحركة الأخيرة.

واجاب اليوم الخميس وزير الداخلية نورالدين بدوي عن سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني.

يتعلق بتفعيل أحكام المرسوم التنفيذي الذي يحدد قائمة البلديات التي ينشطها رئيس الدائرة وتطبيقها ميدانيا.

و أشار الوزير إلى أن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 306-91 هي سارية المفعول ومطبقة ميدانيا.

وأن الخدمات الإدارية الضرورية للمواطن متوفرة على مستوى البلديات وهو المعمول به على المستوى الوطني.

في إطار عصرنة الإدارة العمومية وتقريبها من المواطن وبلوغ أكثر للامركزية تسيير المرفق العام.

كما أكد الوزير بأنه نتيجة الحركة الواسعة للإطارات الشاغلة للوظائف السامية على مستوى الإدارة الإقليمية.

التي باشرها مؤخرا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة رفعت من نسبة ترقية دور المرأة في تقلد مناصب المسؤولية بالجماعات المحلية.

بحيث توجد حاليا 50 رئيسة دائرة على المستوى الوطني،منهن 15 تم ترقيتهم في الحركة الأخيرة.

في هذا الإطار صرح الوزير بان مصالحه سهرت ، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية.

على الشروع في إدراج إصلاحات هيكلية تهدف إلى استحداث أساليب تسيير جديدة تتميز بالسرعة عبر إدخال أدوات عصرية في الأداء.

بوضع حيز الخدمة لإدارة افتراضية كفيلة بتذليل كل العراقيل خاصة مع تحويل جل الإجراءات الإدارية نحو البلديات.