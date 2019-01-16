بدوي وحطاب يتابعان نهائي بلدية صدوق وبلدية وهران
-
في جو جنائزي مهيب شيع سكان ولاية تندوف شهيد الواجب الرقيب "كرغلي شعيب".
وقد تمت مراسيم تشيع الجنازة بمقبرة موساني بحضور اللواء قائد القطاع العملياتي الجنوبي…
-
نظمت مجموعة من طلبة الجامعيين "دير الخير وانساه" تحت شعار حملة ترحم بولاية البليدة قافلة تضامنية لسكان الشمال مع سكان الجنوب بولاية ورقلة.
من أجل تقديم…
-
قرر والي ولاية قالمة، كمال عبلة، غلق الطريق الولائي، رقم 122، لمدة شهر.
وحسب موقع الولاية، يأتي هذا، بسبب أشغال ازدواجية الطريق الولائي رقم 122، الرابط…
جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019
تطوير
التعليقات (0)