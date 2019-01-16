بدوي وحطاب يتابعان نهائي بلدية صدوق وبلدية وهران

الرياضة
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بدوي وحطاب يتابعان نهائي بلدية صدوق وبلدية وهران
بقلم يونس رزيق

تابع وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي نهائي كاس الجمهورية ما بين بلدية صدوق ببجاية، وبلدية وهران، بحضور وزير الشباب والرياضة محمد حطاب.


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