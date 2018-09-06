 بدوي : وظفنا 45 ألف عون من مختلف التخصصات لخدمة تلاميذ المؤسسات التربوية

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أنه قد تم منذ سنة 2017 إعادة تأهيل كل المؤسسات في الطور الإبتدائي تبعا لتعليمات الرئيس بوتفليقة.

مشيرا إلى أن عملية تأهيل المؤسسات التربوية متواصلة إلى غاية سنة 2019.

حيث تم توظيف 45 ألف عون في مختلف التخصصات من طباخين وكهربائيين وإختصاصات أخرى بغية التكفل بالتلاميذ على مستوى المؤسسات التربوية.

جاء هذا تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ،بخصوص الإطعام المدرسي.

وخلال عملية توزيع حافلات النقل المدرسي، قال الوزير أنه قد تم تقديم تعليمات لتزويد المؤسسات التربوية في الطور الإبتدائي بالطاقات المتجددة خاصة ما تعلق بالطاقات الشمسية.