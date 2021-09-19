بدوي ومحمد لوكال وحسين واضح يمثلون أمام قاضي تحقيق سيدي امحمد لأول مرة

وجه قاضي القطب الجزائي المتخصص في القضايا المالية والاقتصادية، لدى محكمة سيدي أمحمد. استدعاءات مباشرة لوزير الداخلية السابق نور الدين بدوي، للمثول. لسماعه في قضية مطروحة أمام القضاء لاتزال قيد التحقيق.

وأوردت مصادر ” النهار” ان نور الدين بدوي سيمثل كشاهد في القضية ثم يقرر قاضي التحقيق في نهاية جلسة السماع. اذا يبقى بدوي كشاهد في القضية أو يوجه له الاتهام وبالتالي يصبح مركزه القانوني متهما.

وفي ذات السياق، كشفت نفس المصادر، انه تم استدعاء الى جانب وزير الداخلية السابق نور الدين بدوي. الى وزير المالية الأسبق محمد لوكال، للمثول امام نفس غرفة التحقيق. بحيث سيمثل هذا الأخير كشاهد لاول مرة ثم يتقرر مصيره، في نهاية جلسة السماع.

بحيث سبق لفرقة أبحاث الدرك الوطني لباب جديد، وان وجهت استدعاء لمحمد لوكال برفقة الوزير الأول الأسبق الموقوف احمد أويحيى. للمثول أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، في قضية فساد جديدة كانت قيد التحقيق.

إلى ذلك شملت الاستدعاءات بمحكمة سيدي أمحمد، حسين واضح بصفته والي تيزي وزو سابقا.

وتأتي الاستدعاءات الموجهة للمسؤولين السابقين، من أجل مباشرة التحقيقات في قضايا جديدة سيتم الكشف عنها.