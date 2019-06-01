بدوي يأخذ بفتوى علماء الجزائر في إحرامه من جدة بدل الجُحفة

يبدو أن الوزير الأول نور الدين بدوي فضّل العمل بفتوى بعض علماء الجزائر الذين أفتوى بجواز الإحرام من مطار جدة،

وذلك بالنسبة لحجاج ومعتمري إفريقيا، الذين يقصدون البقاع المقدسة للحج أو العمرة جوا أو بحرا، في الوقت الذي لا يرى

كبار العلماء بالسعودية وغيرها بجواز ذلك، وأنه لا بد من الإلتزام بالمواقيت التي حدّدها النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث.

ويُفترض بحجاج ومعتمري شمال إفريقيا الذين يقصدون جدة مباشرة، الإحرام بالطائرة حين وصولهم إلى ميقات الجحفة، دون انتظار نزول الطائرة.

وقد تم استقبال الوزير الأول نور الدين بدوي بالسعودية وهو يرتدي البذلة الرسمية،ما يدل على أنه لم يحرم من الميقات،

وأنه فضّل الأخذ بفتوى بعض علماء الجزائر، أو أنه لم يكن ينوي العمرة أصلا وقد غيّر رأيه بعد وصوله،

وأما الإحتمال الثالث هو أنه وبعد استكمال أشغال القمم الثلاثة العربية والإسلامية، عاد نور الدين بدوي إلى الميقات ليحرم منه.