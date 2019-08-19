بدوي يأمر الجمارك بتحرير أجزاء السيارات CKD-SKD العالقة بالموانئ

أمر الوزير الأول، نور الدين بدوي، إدارة الجمارك بتحرير أجزاء السيارات CKD-SKD العالقة بالموانئ.

ويشمل القرار، الحاويات محل توطين بنكي وتحويل فعلي للعملة الصعبة قبل تاريخ 22/05/2019.

وتشمل أجزاء السيارات العالقة بالموانئ كل من علامات بيجو ،بايك، إفيكو ،TMC وسوفاك.

وسيتم منح الترخيص بالجمركة، مع الإبقاء على المزيا الجبائية بقرار يتضمن الرأي التقني مصادق عليه.

ويتم الترخيص بالجمركة مع دفع الحقوق والرسوم، بالنسبة للأجزاء التى لا يشملها قرار الرأي التقني.

للإشارة، قرار الإفراج عن الأجزاء يخص فقط السيارات السياحية دون سواها من المركبات النفعية.