بدوي يأمر بإتخاذ إجراءات إستعجالية لتنفيذ برنامج الطاقات المتجددة

أمر الوزير الأول نور الدين بدوي خلال الإجتماع الذي ترأسه على إتخاذ عدة إجراءات إستعجالية خصت برنامج الطاقات المتجددة.

حيث دعى إلى التسريع في تنصيب محافظة الطاقات المتجددة قبل نهاية الشهر الجاري وعلى المحافظة إعداد الإستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة .

بالإضافة إلى تجنيد كل الإمكانيات لفائدة خريجي الجامعات والمعاهد الوطنية قصد تمكينهم من المساهمة في تجسيد برنامج الوطني للطاقات المتجددة.

وإعداد برنامج وطني للاعتماد الكلي على الطاقات الشمسية في الإنارة العمومية و استعمالها في المنشآت العمومية الجديدة خاصة بالجنوب .