بدوي يأمر بإعادة النظر في مشروع وترميم المتحف العمومي الوطني “سجن سركاجي “

أمر الوزير الاول نور الدين بدوي بإعادة النظر في مشروع تهيئة وترميم المتحف العمومي الوطني “سجن سركاجي ” بالقصبة .

من خلال لجنة متعددة القطاعات المجاهدين، العدل، الثقافة والسكن والعمران تتولى وضع الشروط والمعايير اللازم توفرها في مكتب الدراسات ذي المستوى العالي من الخبرة والتحكم الذي ستعهد له مهمة دراسة ومتابعة تهيئة وترميم هذا المتحف.

حيث استمعت الحكومة اليوم خلال اجتماعها إلى عرض قدمه وزير العدل بخصوص مشروع صفقة بالتراضي البسيط مع مكتب دراسات عمومي من أجل دراسة ومتابعة تهيئة وترميم المتحف العمومي الوطني “سجن سركاجي ” بالقصبة.

إن هذا الصرح التاريخي والثقافي والحضاري سيكون شاهدا على الممارسات غير الإنسانية للاستعمار في بلادنا ويعكس كفاح وتضحيات الشعب الجزائري من أجل استرداد حريته، وسيبقى للأبد شاهدا على معاناة الشعب الجزائري جراء الحقبة الاستعمارية.

إن المتحف العمومي “سجن سركاجي” يمثل بعدا تاريخيا وتراثا معنويا ووجدانيا يؤرخ لجزء هام من تاريخنا وسيكون معلما شاهدا يحافظ على تراث ذاكرتنا ويرسخها في أذهان الأجيال الحاضرة والقادمة.

أكد الوزير الأول أن التجسيد الفعلي لمتحف “سجن سركاجي”، بالإضافة إلى الاعتبارات التاريخية والإنسانية التي يقوم عليها إنشاؤه.

يشكل بحكم موقعه بحي القصبة العتيق إضافة جوهرية للموروث التراثي المادي واللامادي التاريخي لهذا الحي، الذي سيعمل على تدعيم وترقية القطب السياحي العالمي للقصبة.