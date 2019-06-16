بدوي يأمر بالتكفل العاجل بالمتضررين في الفيضانات الأخيرة بإليزي

إتخذ الوزير الأول نور الدين بدوي 12 قرارا إستعجاليا و نصّب لجنة متعددة القطاعات برئاسة المندوب الوطني للمخاطر الكبرى بخصوص الفيضانات الأخيرة التي عرفتها ولاية إليزي.

حيث ترأس بدوي، اليوم اجتماعا للمجلس الوزاري المشترك خصّص للنظر في التدابير التي يتعيّن اتخاذها على إثر الفيضانات الأخيرة التي شهدتها ولاية إليزي.

خلال هذا الاجتماع تم عرض التقرير التقييمي للجنة الوزارية المشتركة التي تم إيفادها بتعليمات من الوزير الأول.

والتي وقفت رفقة السلطات المحلية على حجم الخسائر وكذا الانشغالات المعبر عنها من طرف المواطنين المتضررين واقتراحات فعاليات المجتمع المدني وأعيان المنطقة.

حيث أكد الوزير الأول على المتابعة اليومية للحكومة وانشغالها بخصوص ما خلفته الفيضانات محييا الهَبَة التي ميزت تجند كل مؤسسات الدولة وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي في مساعدة المواطنين المتضررين وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، وكذا مظاهر التضامن والتلاحم التي عبر عنها المواطنون عبر كافة ربوع الوطن من أجل تقديم يد العون والمساعدة.

وعلى إثر ذلك ونظرا للطابع الاستعجالي لجل العمليات المقترحة والمدعومة أيضا من طرف القطاعات المعنية.

قرّر الوزير الأول التكفل العاجل بتعويض كل المواطنين المتضررين، وكذا تعويض كل الخسائر المسجلة في الثروة الحيوانية ومن الأشجار المثمرة.

إقرار 400 إعانة مالية لفائدة المواطنين المتضررة منازلهم جراء الفيضانات.

إزالة كل البنايات المتواجدة على ضفاف الوديان والتكفل بترحيل قاطنيها إلى مناطق آمنة مع منحهم إعانات لبناء سكنات جديدة.

الشروع في دراسة شاملة لحماية مدينة جانت من أخطار الفيضانات مع تسخير مكتب دراسات متخصص بالتعاون مع الوكالة الجزائرية للفضاء.

تسجيل عملية تخص دراسة وانجاز ثلاثة منشئات فنية وجسور بمدينة جانت بكل من مدخل المدينة، أجاهيل و إن أبربر.

إعادة تهيئة كل المؤسسات والهياكل التابعة لقطاع التربية الوطنية على مستوى كل البلديات المعنية.

إعادة تأهيل شطر الطريق الوطني رقم 3 الرابط بين جانت و برج الحواس.

اطلاق دراسة ومتابعة تهيئة ستة وديان ثانوية هي وادي إيفري، تسوين، بني وسكن، أغوم، تين ألكوم وأركين على مستوى جانت.

التكفل بعملية تنظيف ورفع مخلفات الفيضانات بالإضافة إلى اقتناء شاحنات للتطهير ومضخات ومولدات كهربائية.

رفع التجميد عن برنامج التحسين الحضري لفائدة الأحياء القدية عبر بلدية جانت.

تكليف وزارة الطاقة بتنصيب مجموعات الطاقة الشمسية لفائدة التجمعات السكنية على مستوى مناطق الجنوب للتكفل بالحاجيات الأساسية لمواطنينا بها وكذا مزاولة نشاطاتهم الرعوية والفلاحية.

تسخير شركة كوسيدار من أجل تنصيب ورشاتها للبدء الفوري في انجاز مختلف العمليات الكبرى المقررة.