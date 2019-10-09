بدوي يأمر بفسخ صفقة إنجاز المدرج الرئيسي للمطار الدولي هواري بومدين

أمر الوزير الأول نور الدين خلال اجتماع الحكومة، وزير الأشغال العمومية بالفسخ الفوري لصفقة إنجاز المدرج الرئيسي للمطار الدولي هواري بومدين.

مع اتخاذ الإجراءات الاستعجالية قصد انتقاء، وفقا للتنظيم المتعلق بالصفقات العمومية بعد توجيه إعذارين للمؤسسة العاجزة.

والتعاقد وسيلة انجاز وطنية كبيرة كفؤة ومؤهلة للانتهاء من هذا المشروع الاستراتيجي، مع الحرص على نوعية الأشغال وفقا للمعايير الدولية.

وضرورة تقليص آجال الإنجاز لوضع هذه المنشأة الهامة تحت تصرف الاقتصاد الوطني.

القرار جاء بعد الاطلاع على حالة العجز للشركة المكلفة بإنجاز المدرج الرئيسي للمطار الدولي هواري بومدين بالجزائر الذي لم تتجاوز نسبة تقدم الأشغال به 40 بالمائة مع تجاوز الآجال التعاقدية المحددة بـ 36 شهرا.

و نظرا لالتزامات الجزائر مع منظمة الطيران المدني الدولي “OACI”، وكذا للصعوبات التي يعرفها مطار الجزائر نتيجة لذلك و ما لها من أثر سلبي على مداخيله والاقتصاد الوطني بصفة عامة.